Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Diagne'nin yerden şutunu kaleci Übeyd oyun alanı içine çeldi.
64. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan alıp yerden ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0
66. dakikada Taylan'ın orta sahadan ceza sahası içine açtığı topla buluşan Kerem, kaleci Übeyd'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Özkahya penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-0
Stat: TT Stadı
Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx
Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Donk xx (Ozornwafor dk. 82 ?), Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx (Luyindama dk. 76 x), Belhanda xx (Kerem dk. 65 xx), Emre Akbaba xx, Oğulcan xxx (Babel dk. 65 xxx), Arda xx, Diagne xx (Sekidika dk. 77 xx)
Yedekler: Fatih, Linnes, Saracchi, Emin, Ali
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gençlerbirliği: Übeyd xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda xx (Halil dk. 69 xx), Polomat xx, Soner xx, Mendoza (Mustafa Seyhan dk. 82 ?), Murat xx, Sefa xx (Sami dk. 69 xx), Candeias xx (İlker dk. 46 xx), Ayite xx (Rahmetullah dk. 77 x)
Yedekler: Yasin, Oliveira, Furman, Metehan, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1), Oğulcan (dk. 64), Babel (dk. 66 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ayite, Polomat, Mendoza (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Galatasaray: 6 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor