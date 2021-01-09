Süper Lig: Galatasaray: 6 Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz