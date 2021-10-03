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Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)

03.10.2021 17:01
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Altay'ı konuk etti.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Altay'ı konuk etti. İkinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan ve bol gollü geçen zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 galip bitirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kitsiou, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

54. dakikada Altay'da Kappel ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra vuruşunu yaptı, top kaleci Günay'da kaldı.

57. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası içine attığı ara pasta topu önünde bulan Merkel, sert bir vuruşla ev sahibi ekibi iki farklı üstünlüğe taşıyan golü attı. 2-0

61. dakikada Sagal'ın yerden ortasında kaleci Lis'in çeldiği top önce takım arkadaşı Murat Akça'ya, sonra da Maxim'e çarparak ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Altaylı Naderi'nin yerden ortasına ön direkte Erhan Çelenk dokunarak topu filelere gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 3-1

72. dakikada Muhammet'in pasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşu kaleciden döndü, dönen topu kale önünde Dicko tamamlayarak farkı tekrar üçe çıkardı. 4-1

81. dakikada Ceyhun Gülselam'ın savunma arkasına gönderdiği topa Paixao dokundu ama top direkten döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çiçek xx, Gökhan Barcın xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Stelious Kitsiou xxx, Steven Caulker xx, Alin Tosça xx, Halil İbrahim Pehlivan xxx (Hamza Mendyl, dk. 86 x), Alexander Merkel xxx (Doğan Erdoğan dk 76 x), Recep Niyaz xx, Angelo Sagal xxx (Nouha Dicko dk. 66 x), Maxim xxx (Ahmed El Messaoudi dk. 86 x), Figueiredo xxx (Ertuğrul Ersoy dk. 76 x), Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Kenan Özer

Teknik Direktör: Erol Bulut

Altay: Mateusz Lis xx, Cebrail Karayel xx, Murat Akça xx, Eric Björkander xx, Mohammad Naderi xx, Khaly Thiam xx, Zeki Yıldırım xx, Leandro Kappel xx (Paixao dk. 78 x), César Pinares xx (Ceyhun Gülselam dk. 63 x), Ahmad Rayan x (Erhan Çelenk dk. 46 xx), Daouda Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Serge Aka, Thaciano, Andre Poko, Cem Özgener, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Maxim (dk. 52 pen. ve 61) Merkel (dk. 57), Dicko (dk. 72) (Gaziantep FK), Erhan Çelenk (dk. 63) (Altay)

Sarı Kartlar: Ertuğrul Ersoy, Angelo Sagal (Gaziantep FK), Cebrail Karayel (Altay)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Maxim, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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