Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

25.04.2021 16:59
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. İkinci yarısı bol gollü geçen ve büyük bir heyecana sahne olan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Maxim'in yaptığı tehlikeli ortaya kale dibinden uçarak kafa vurmaya çalışan Kenan, meşin yuvarlağa dokunmadı.

49. dakikada Güray'ın ortasına Dicko kafa vuruşu yaptı, top kalecide kaldı.

54. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gomes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada Cenk Ahmet'n sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselerek kafa vuruşunu yapan Hasan farkı ikiye çıkardı. 0-2.

61. dakikada kale önünde topla buluşan Muhammet'in dokunuşu kaleci Szumski'de kaldı.

69. dakikada Mirallas'ın kale önüne yaptığı ortayı kafayla tamamlayan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2

83. dakikada iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı dışından şutunu çeken Buğra, topu ağlarla buluşturarak farkı bir kez daha ikiye çıkardı. 1-3

89. dakikada Mirza Cihan'ın yerden ortasını penaltı noktası gerisinden Muhammet tek vuruşla tamamlayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-3

90+3. dakikada ceza alanı dışından Sousa'nın çektiği sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Gaziantep FK: Çağlar Şahin xx, Oğuz Ceylan xx (Pawel Olkowski dk. 78 x), Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xx (Kevin Mirallas dk. 64 x), Jefferson xx (Furkan Soylap dk. 64 x), Alexandru Maxim xx (Andre Sousa dk. 87 ?), Kenan Özer xx (Mirza Cihan dk. 87 xx), Muhammet Demir xxx, Nouha Dicko xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Zvonımir Kozulj, Osama Rashid, Ertuğrul Ersoy, Roderick Miranda

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

BB Erzurumspor: Jakup Szumski xxx, Murat Uçar xxx, Gökhan Kardeş xxx, Hasan Hatipoğlu xxx, Leo Schwechlen xxx, Petrus Boumal xxx, Johanna Omolo xxx (Buğra Çağıran dk. 67 xxx), Gabriel Obertan xx (Osman Çelik dk. 75 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xxx (Arvydas Novikovas dk. 67 xx), Emrah Başsan xxx (Elbasan Rashani dk. 67 xx), Ricardo Gomes xxx (Oltan Karakullukçu dk. 67 xx)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Adolphe Teikeu, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Özgür Sert

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Ricardo Gomes (dk. 54), Hasan Hatipoğlu (dk. 58), Buğra Çağıran (dk. 83) (Erzurumspor), Muhammet Demir (dk. 69 ve dk. 89) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Boumal, Osman, Oltan (Erzurumspor)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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