Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Güray'ın kornerden yaptığı tehlikeli ortayı kaleci Gökhan çift yumrukla uzaklaştırdı.


12. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aminu'nun çektiği sert şut üstten auta gitti.


14. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı ama VAR incelemesi sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.


16. dakikada Gaziantep FK'nın Muhammed Demir ile ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.


26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından seken topa Güray'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.


37. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan x, Erdinç Sezertam x


Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kubilay Aktaş x, Alin Tosca x, Papy Diyabodji x, Morais x, Sousa x, Güray Vural x, Maxim x, Muhammet Demir x, Kayode x


Yedekler: Haydar, Mustafa Burak, Ulaş, Mehmet Erdem, Chibsah, Pawel Olkowski, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Ivanildo x, Talbi x, Melnjak x, Diomande x, Oğuz Kağan x, Oğulcan Çağlayan x, Boldrin x, Umar Aminu x, Skoda x


Yedekler: Tarık, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Abdullah Durak, Tunay Torun, Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Maxim, Kubilay (Gaziantep), Oğuz Kağan (Çaykur Rize) - GAZİANTEP

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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