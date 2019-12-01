Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.


27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı.


28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi.


44. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca x, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra x, Furkan Soyalp xx, Kayode x, Twumasi xx


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Pawlowski, Kenan Özer, Chibsah


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Denizlispor: Stackhowiak xx, Sapunaru x, Mustafa Yumlu x, Lopez xx, Bergdich x, Aisatti x, Barrow x, Sackey xx, Sacko x, Olcay Şahan x, Rodalega xx


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Oğuz, Emre, Zeki Yavru, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak Çalık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep), Sackey (Denizlispor) - GAZİANTEP

Denizlispor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı!
İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 yendi Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]