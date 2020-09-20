Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Papy'nin ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topu Zukanovic tamamladı ve takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1

27. dakikada Gaziantep FK, yediği golün hemen ardından eşitlik sayısına çok yaklaştı, Kenan Özer'in karşı karşıya vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.

29, dakikada Sobiech, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Gaziantep file bekçisi Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

30. dakikada Güray'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Aykut iyi yer tuttu.

33. dakikada Kenan Özer'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Aykut bir kez daha gole izin vermedi.

Stad: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski x, Kana-Bıyık x, Alin Tosca x, Papy Djilobodji x, Junior Morais x, Jefferson x, Güray Vural x, Kenan Özer x, Maxim xx, Andre x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Abdul Aziz Tetteh, Furkan Soyalp, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan Civelek xx, Roco xxx, Zukanovic xxx, Alparslan Erdem xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xxx, Darri x, Alassane Ndao xx, Vato Arveladze xxx, Artur Sobiech xx

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Murat Sarıgül, Eric Lichaj, Balkovec, Aatif Chahechouhe, Efe Tatlı, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Zukanovic (dk. 26) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Sobiech, Erik Sabo (Karagümrük) - GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti         
23:11
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti         
14:45
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 02:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei