Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

31. dakikada Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson 'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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