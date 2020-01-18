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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:22 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - GAZİANTEP
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