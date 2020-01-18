Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - GAZİANTEP

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:22 Kaynak: İHA
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