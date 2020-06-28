Süper Lig: Gaziantep FK: 0 FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında FTA Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu üstten dışarı gitti.


18. dakikada Maxim ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi denedi, top yandan dışarı çıktı.


22. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinden çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.


26. dakikada Antalyasporlu Amilton'un şutunu Kana-Bıyık son anda çeldi.


39. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Kenan Özer'in kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Serkan Tokat xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kana-Bıyık xx, Djilobodji x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Sousa xx, Maxim xx, Kenan Özer x, Twumasi x, Kayode xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Jefferson, Güray Vural, Muhammet Demir, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


FTA Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Ersan Gülüm xx, Kudryashov x, Hakan Özmert x, Doğukan Sinik x, Fredy x, Amilton xx, Mukairu x, Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Gustavo Blanco, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Luıs Grando, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga


Teknik Direktör: Tamer Tuna - GAZİANTEP

Antalyaspor, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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