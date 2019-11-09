Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika sarı-kırmızı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
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