Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 30 dakika sarı-kırmızı takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP
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