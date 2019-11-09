Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (İlk Yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (İlk Yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (İlk Yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle 2-0 sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.


21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.


43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Jean-Armel Kana-Bıyık xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Pawel Miroslaw Olkowski x, Jefferson Nogueira x, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx, Kayode xx


Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Diarra


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Galatasaray: Muslera xx, Emre Taşdemir xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Adem Büyük xx, Ömer Bayram xxx, Ferreira Filho xx, Florin Andone ? (dk. 11 Babel x), Nekadio Luyindama xx, Nascimento Teixeira xx, Sofiane Feghouli xx, Junior Lemina xx


Yedekler: Okan Kocuk, Michael Seri, Selçuk İnan, Henk Donk, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)


Sarı Kart: Pawel Olkowski (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Ömer Bayram, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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