Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.


54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.


69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.


80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Raman Chibash xx, Miroslaw Olkowski x (Diarra dk. 46 x), Jefferson Nogueira xx, Güray Vural xx, Patrick Twumasi xx (Furkan Soyalp dk. 67 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 83 ')


Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Ömer Bayram xx (Jean Michael Seri dk. 66 x), Mario Lemina xxx, Sofiane Feghouli xxx, Adem Büyük xx (Taylan Antalyalı dk. 87 '), Florin Andone ' (Ryan Babel dk. 11 xx)


Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray) - GAZİANTEP

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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