Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


34. dakikada gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in vuruşu yan ağlarda kaldı.


38. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı.


40. dakikada Morais'in yerden ortasını Kayserispor savunması son anda çeldi.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kana Bıyık x, Alin Tosca x, Morais x, Papy Djilobodji x, Chibsah x, Twumasi ' (Kenan Özer dk. 29 x), Güray Vural x, Kayode x, Muhammet Demir x


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Powlowski


Teknik Direktör: Marius Sumudica


İ.M. Kayserispor: Lung xx, Mıguel Lopez x, Poulain x, Mert Kula x, Yasir Subaşı x, Djedje x, Hasan Hüseyin Acar x, Mensah ' (Ben Rienstra dk. 22 x), Ziya Alkurt x, Emre Demir x, Artem Kravets x


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ercan Çiftçi, Taner, Furkan, Selahattin


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı Kart: Chibsah (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kayserispor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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