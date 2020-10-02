Trabzonspor son dakikada yıkıldı - Son Dakika

Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Trabzonspor son dakikada yıkıldı, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan ve gergin geçen maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 3'e çıkarırken, Trabzonspor ise puanını 5'e yükseltti.

Maçtan dakikalar 2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.

14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.

40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1

70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.

90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Erdem Bayık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana-Bıyık xxx, Alin Tosca xxx (Enver Cenk Şahin dk. 84 x), Junior Morais xxx, Sousa xx, Jefferson x (Kozulj dk. 65 x), Güray Vural xx (Kenan Özer dk. 65 x), Maxim xxx, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8 xx)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xxx (Serkan Asan dk. 82 ?), Hüseyin Türkmen xx, Edgar Ie x (Campi dk. 27 xxx), Marlon xx, Flavio xx, Abdulkadir Ömür xxx, Lewis Baker xxx, Nwakaeme xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 73 x), Ekuban xx (Fousseni Diabate dk. 73 x), Benik Afobe xx

Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz,

Teknik Direktör: Eddie Newton

Goller: Campi (dk. 62) (Trabzonspor), Maxim (dk. 89 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kartlar: Marius Sumudica (dk. 87) (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Flavio (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Oğuz Ceylan, Maxim, Morais, Kozulj (Gaziantep FK)

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)

Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor son dakikada yıkıldı - Son Dakika Spor

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