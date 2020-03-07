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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken, golsüz eşitlik sürüyor. - GAZİANTEP
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