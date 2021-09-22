Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i konuk etti. Muhammet Demir'in 10. saniyede Türk futbol tarihinin en erken golünü attığı zorlu karşılaşmayı 1-0 galip bitiren ev sahibi ekip, puanını 8'e yükseltti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Visca'nın pasıyla topla buluşan Deniz'in yerden sert vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
53. dakikada Deniz'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortaya Okaka'dan önce savunmada Djilobodji kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
57. dakikada Visca'nın pasıyla topla buluşan Berkay'ın şutu savunmadaki Caulker'dan döndü.
65. dakikada Tolga'nın sol kanattan ortasına Berkay uygun durumda kafa ile dokundu, top auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz'in şutu savunmadan sektikten sonra yan ağlarda kaldı.
88. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe düştükten sonra savunmadan sekerek kaleye yönelen topu kaleci Günay kornere çeldi.
90. dakikada Kenan ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Volkan'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kemal Yılmaz xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xxx, Steven Caulker xxx, Halil İbrahim Pehlivan xxx, Alexander Merkel x (Ahmed El Messaoudi dk. 46 xx), Doğan Erdoğan xx (Torgeir Borven dk. 76 xx), Recep Niyaz xx (Jefferson dk. 67 xx), Angelo Sagal xx (Kenan Özer dk. 82 xx), Figueiredo xx (Nouha Dicko dk. 67 x), Muhammet Demir xxxx
Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosca, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl
Teknik Direktör: Erol Bulut
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Lucas Lima xx, Carlos Ponck xx, Alexandru Epureanu x (Daniel Aleksic dk. 63 x), Şener Özbayraklı x (Leo Duarte dk. 36 x), Tolga Ciğerci xx, Peter Zulj x (Youssouf Ndayishimiye dk. 46 x), Berkay Özcan xx, Edin Visca xx (Nacer Chadli dk. 82 x), Fredrik Gulbrandsen x (Deniz Türüç dk. 46 x), Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Atabey Çiçek, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Muhammet Demir (dk. 1) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Merkel, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Carlos Ponck (Başakşehir)
(Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı/İHA)
Kaynak: İHA
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