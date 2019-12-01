Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 16 puanda kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


51. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.


54. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Stackhowiak'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-0


58. dakikada Denizlispor, Sacko'nun uzaktan attığı golle skoru eşitledi. 1-1


85. dakikada gelişen Denizlispor kontratağında Bergdich'ın pasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra xx, Furkan Soyalp xx (Chibsah dk. 77 x), Kayode xxx, Twumasi xx (Pawlowski dk. 76 x)


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Kenan Özer,


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Denizlispor: Stackhowiak xxx, Sapunaru x (Oğuz Yılmaz dk. 48 xx), Mustafa Yumlu xxx, Lopez xx, Bergdich xxx, Aisatti x, Barrow xx, Sackey xxx (Zeki Yavru dk. 87 ?), Sacko xxx (Oscar dk. 89 ?), Olcay Şahan xx, Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Emre, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Kayode (dk. 54) (Gaziantep), Sacko (dk. 58 ve 85) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Oğuz Ceylan, Chibsah (Gaziantep), Sackey, Aissati, Bergdich, Lopes, Barrow (Denizlispor) - GAZİANTEP

Denizlispor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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