Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

39. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Alexandru Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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