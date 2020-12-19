Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

19.12.2020 19:23
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

15. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin yerden çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Mirallas'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dicko'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

24. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde topa dokunan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda kornere çeldi.

38. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Tisserand'ın eline çarptı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Alexandru Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Pawel Olkowski xx, Kana Bıyık xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xxx, Kevin Mirallas xx, Alexandru Maxim xxx, Dicko xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Kubilay Aktaş, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, A.Sousa, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Kenan Özer, Zvonimir Kozulj, Andre Felipe

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fenerbahçe: Oytun Özdoğan x, Nazım Sangare x, Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand x, Filip Novak x, Luiz Gustavo xx, Ozan Tufan xx, Dimitris Pelkas xxx, Ferdi Kadıoğlu x, Mert Hakan x, Papiss Cisse x

Yedekler: Harun Tekin, Jose Sosa, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Vetrih (dk. 9), Alexandru Maxim (dk. 39 pen.) (Gaziantep FK), Pelkas (dk. 24) (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Nazım Sangare (Fenerbahçe)

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun/İHA)

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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