Süper Lig: Gaziantep FK: 1 FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Amilton'un sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Jahovic'ten önce araya giren Kana-Biyik uzaklaştırdı.


54. dakikada Gaziantep FK'nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffin güçlükle çeldi.


58. dakikada Kenan Özer'in ceza sahasına yaptığı yerden ortaya gelişine dokunan Kayode topu ağlara gönderdi. 1-0


64. dakikada Bünyamin'in ortasında Fredy'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.


66. dakikada Hakan Özmert, Kayode'ye yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


75. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kafayla dokunan Jahovic'in şutu az farkla dışarı gitti.


87. dakikada Djilobodji'nin topa elle müdahalesi sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.


88. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic skoru eşitledi. 1-1


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Serkan Tokat xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana-Biyik xxx, Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xxx, Kenan Özer xxx (Muhammet Demir dk. 72 x), Twumasi xx (Güray Vural dk. 67 x), Kayode xxx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


FTA Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ersan Gülüm xxx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik xx (Ufuk Akyol dk. 71 x), Fredy xx, Amilton xxx, Mukairu xx (Gustavo Blanco dk. 62 x), Jahovic xxx (Chico dk. 90 ?)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Kayode (dk. 57) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 88 pen.) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Hakan Özmert (dk. 66) (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Hakan Özmert, Antalyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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