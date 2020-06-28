Süper Lig: Gaziantep FK: 1 FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor 'u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

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