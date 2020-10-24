Süper Lig: Gaziantep FK: 1 İ. H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Ömer Ali Şahiner'in rakip ceza sahasının dışında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
72. dakikada Skubic'in ortasında Levan Shengelia'in gelişene vurduğu top kalenin üstünden auta çıktı.
76. dakikada Cenk Şahin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top dışarı gitti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Kamil Çetin xxx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Furkan xx, (Kozulj dk. 65 x) Toşca xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji xx, Kenan xx (Muhammet Demir dk. 65 xx), Oğuz Ceylan xx (Olkowski dk. 46 x), Sousa xx (Amedej Vetrih dk. 46 x), Güray Vural xx (Enver Şahin dk. 65 x), Maxim xx, Dicko xx
Yedekler: Çağlar Akbaba, Kubilay Aktaş, Jefferson, Mirza, Tetteh
Teknik Direktör: Marius Sumidica
İttifak Holding Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Musa xx (Oğuz Kağan Şener dk. 46 x), Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Miya xx (Cikalleshi dk. 77 x), Milosevic xx (Shengelia dk. 65 x), Kravets xx
Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Erten, Eduok, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Guilherme, Milosevic, Miya, Ahmet Çalık, Sehic (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray, Vetrih (Gaziantep FK) - GAZİANTEP
- Kaynak: İHA
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