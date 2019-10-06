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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 11'e çıkarırken Gaziantep FK da 11 puanda kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


55. dakikada Visca çalımlarla ceza sahasına girerek altı pastaki Crivelli'ye pasını verdi. Crivelli'nin şutunda top üstten auta çıktı.


57. dakikada Başakşehir'in ceza sahasındaki tehlikeli pozisyonunu Gaziantep kalecisi Yuri önledi.


60. dakikada Gaziantep'in kullandığı serbest vuruş sonucu yapılan ortaya yükselen Papy'nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.


70. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Crivelli kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Koray Gençerler xx, Yusuf Bozdoğan xx, Murat Ergin Gözütok xx


Gazişehir Gaziantep: Yuri xxx, Papy xx, Alin Tosca xx, Kana Bıyık xx, Morais xx, Oğuz Ceylan xx, Güray Vural x, Chibsah xx (Furkan dk. 88 ?), Twumasi xx, Muhammet Demir x (Pawlowski dk. 46 x) ( Kenan Özer, dk. 83 ?), Kayode xx


Yedekler: Günay, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Jefferson, Olkowski, Mehmet Erdem, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Epureanu xxx, Skrtel xxx, Junior Caiçara xx, İrfan Can xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xxx (Berkay Özcan dk. 89 ?), Azubuike x (Elia dk. 41 x), Crivelli xxx, Guldbrandsen xx (Demba Ba dk. 46 xx)


Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Aziz, Carlos, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Crivelli (dk. 13 ve 70) (Medipol Başakşehir), Twumasi (dk. 23) (Gaziantep FK)


Kırmızı Kart: Güray Vural (dk. 17) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Guldbrandsen, Azubuike, Epureanu, Elia, İrfan Can (Başakşehir), Kana Bıyık (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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