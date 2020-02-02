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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP
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