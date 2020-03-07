Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

16 dakika önce

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Trabzonspor defansında da Costa uzaklaştırdı.


53. dakikada Gaziantep FK, Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'nin attığı kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1


72. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.


75. dakikada Güray Vural çalımlara Trabzonspor ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti.


85. dakikada Sörloth'un pasına kaleye yakın mesafeden dokunan Bilal'ın vuruşu farklı şekilde oyun alanını terk etti.


90. dakikada Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xx, Sousa xxx, Kenan Özer xx (Twumasi dk. 73 x), Güray Vural xx (Chibsah dk. 89 ?), Maxim xxx, Kayode xx


Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Campi xx, da Costa xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 82 x), Sosa xx, Ndiaye xx (Guilherme, dk. 60 x), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Ömür dk. 70 x), Sörloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor), Kayode (dk. 53) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel, da Costa, Guilherme, Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Güray Vural, Diarra (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Güray Vural, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 yendi
Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]