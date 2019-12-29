Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx


Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık x, Alin Tosca, Morais x, Diarra x, Güray Vural x, Jefferson x, Kenan x, Kayode xx


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan, Muhammet demir, Twuması


Teknik Direktör: Cristian Petre


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa Akbaş x, Hadebe x, Sakıp Aytaç x, Robin Yalçın x, Murat Yıldırım x, Donald x, Bifouma x, Guilherme x, Adis Jahovic x


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmed, Fofana, Chaleli, Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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