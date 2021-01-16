Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

16.01.2021 18:22
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla dışarı gitti.

50. dakikada Mirallas'ın pasında kaleciyle karşıya kalan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan'ın kucağında kaldı.

61. dakikada Avramovski'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Henrique'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruş yan direkten döndü.

73. dakikada Gaziantep FK, VAR incelemesi sonrası Oğuz Ceylan'a ceza sahası içerisinde faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

75. dakikada Alexandru, Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı atışını gole çevirerek ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

89. dakikada Henrique'nin ceza alanına ortasına İlhan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xxx, Alin Tosca xxx, Papy Djilobodji xxx, Pawel Olkowski xxx, Güray Vural xxx, Amedej Vetrih xx, Alexandru xxx (Junior Morais dk. 84 ?), Kevin Mirallas xxx (Zvonimir Kozulj dk. 70 xx), Kenan Özer xx (Enver Cenk Şahin dk. 67 xx), Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar xxx, Zoran Kvrzic xx, Cristian Sapunaru xx, Dimitrios Kolovetsios xxx, Aziz Behich xx (Nurettin Korkmaz dk. 83 ?), Joseph Attamah xx, Manuel Fernandes x (Yaw Ackah dk. 46 x), Aaron Lennon x (Gustavo Campanharo dk. 46 xx), Daniel Avramovski xxx (Emre Demir dk. 86 ?), Pedro Henrique xxx, Wilfried Kanga x (İlhan Parlak dk. 83 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Muğdat Çelik, Adem Doğan

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k.), Alexandru (dk. 75 pen.) (Gaziantep FK), Dimitrios Kolovetsios (dk. 61) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga, Kvrzic (Kayserispor)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Muhammet Demir, Kayserispor, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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