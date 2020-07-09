Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ikinci yarının son bölümünde bulduğu gollerle 3-1 galip bitiren ev sahibi ekip puanını 41'e çıkararak matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor ise 30 puanda kalarak haftayı 17. sırada tamamladı.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan Fındıklı'nın sert şutunu Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.

3. dakikada Bajic'in yakın mesafeden Gaziantep FK kalesine çektiği sert şut üstten auta gitti.

6. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Ömer Ali'nin pasında kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan Milosevic'in sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim'in sert şutu üst direkten döndü.

28. dakikada Sousa'nın sert şutunu Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle çeldi.

41. dakikada Morais'in yerden ortasında savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.

54. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.

60. dakikada Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.

64. dakikada Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.

71. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.

73. dakikada Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.

85. dakikada Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.

86. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1

87. dakikada Morais'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

90+7. dakikada kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx,

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xxx, Andre Sousa xx (Pawlowski dk. 66 xxx), Güray Vural xx (Jefferson dk. 55 xx), Kenan Özer xx (Furkan Soyalp dk. 66 xxx), Maxim xxx (Chibsah dk. 90 ?), Kayode xx (Muhammet Demir dk. 46 xx)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Skubic xx, Anicic xx, Uğur Demirok xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xxx (Thuram dk. 79 x), Farouk Miya xx (Hurtado dk. 73 x), Deni Milosevic xxx, Rijad Bajic xx

Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Levan Shengelia, Erdon Daci, Şener Kaya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor), Maxim (dk. 86), Furkan Soyalp (dk. 87), Pawlowski (dk. 90+7) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Milosevic, Alper (Konyaspor), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Morais (Gaziantep FK)

(İHA)

Konyaspor, Gaziantep, Maxim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:28 202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 12:04 Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:09 Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
17:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 05:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]