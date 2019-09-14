Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
1 saat önce
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede 25. dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - GAZİANTEP
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