Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı topta Rosier ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Ghezzal'a pas çıkardı. Ghezzal, kaleye şık bir plase şut çekerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçirdi. 0-1 12. dakikada Atiba'nın ceza sahasına yaptığı pasta Ljajic topla buluştu. Bu oyuncu topu beklemeden şuta çevirdi fakat Gençlerbirliği savunmacısı Arda Kızıldağ'dan oyun sahasına döndü. 20. dakikada kazanılan köşe vuruşunda karambolde Welinton'un topu sağ köşeden auta çıktı. 22. dakikada Ghezzal'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına attığı pasta Aboubakar kaleciyle karşı kaldı fakat file bekçisi Nordfeldt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi. 31. dakikada Beşiktaş atağa çıkarken hata yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ayite, ceza sahasına kat eden Candeias'a pas yaptı fakat kaleci Ersin gole izin vermedi. Stat: Eryaman Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Erdinç Sezertam xx, Hakan Ceylan xx Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xx, Furman xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Ayite xx Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Spiridonovic, Mustafa Akbaş, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Beşiktaş JK: Ersin Destanoğlu xx, Dorukhan Toköz xx, Necip Uysal x, Welinton xx, Rosier xx,, Dias xx, Hutchinson xx, Ljajic xx, Ghezzal xxx, Larin xx, Aboubakar xx Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Mbida, Hasic, Bilal Ceylan, Cenk Tosun, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan Töre Teknik Direktör: Sergen Yalçın Gol: Ghezzal (dk. 4) (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Ayite, Furman (Gençlerbirliği) - ANKARA

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