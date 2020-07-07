Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

32. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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