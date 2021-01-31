Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Fredy Ribeiro pasını ceza alanı dışındaki Nuri Şahin'e çevirdi. Nuri'nin sert şutu kalecinin solundan auta çıktı.
87. dakikada Fredy Ribeiro'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Sam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Süleyman Özay x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Diego x (Rahmetullah Berişbek dk. 20 x), Arda Kızıldağ xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 64 x), Toure xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Piris xx, Candeias xx, Ayite xx (Murat Yıldırım dk. 75 x), Stancu xx, Sio xx (Spiridonovic dk. 64 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Andres,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak xx, Hakan Özmert xx (İmeri dk. 52 x), Nuri Şahin xx (Serdar Gürler dk. 90 ?), Fredy Ribeiro xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Orgill xx, Sam xx (Veysel Sarı dk. 89 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Sam (dk. 87) (FT Antalyaspor )
Sarı kartlar: Orgill (FT Antalyaspor), Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)
(Engin Yağcı - Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - FT Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika