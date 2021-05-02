Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

02.05.2021 21:01
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Jahansson'un ceza sahası önünde Babel'e yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam cepheden gören noktasında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.

22. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Şener'in ortasına yükselen Babel'in kafa vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

29. dakikada orta sahadan gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde buluşan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda top soldan az farkla dışarıya çıktı.

36. dakikada Gençlerbirliği defasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı ceza sahasının dışından topla buluşan Taylan Antalya'nın sert şutunda top kaleci Nordfeldt'e kaldı.

44. dakikada rakip ceza sahası önünde derinlemesine gelen ara pasta topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu, rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşla topa ağlara gönderen Dervişoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Angelo xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Motta xx, Candeias xx (Sio dk. 45 ?), Lima xx, Sefa Yılmaz xx, Stancu xx

Yedekler: Übeyd Adiyaman, Mustafa Akbaş, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mugni, Polomat, Mustafa Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Galatasaray: Muslera xxx, Şener Özbayraklı xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Ömer Bayram xxx, Taylan Antalyalı xxx, Fernandes xxx, Emre Akbaba xxx, Babel xxx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Halil İbrahim Dervişoğlu xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Falcao, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Yedlin, Mostafa, Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Halil İbrahim Dervişoğlu (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kart: Gedson (Galatasaray)

(Ali Nargüner - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal/İHA)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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