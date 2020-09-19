Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Piris da Motta'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda top direğin yanından auta gitti.
15. dakikada Gençlerbirliği'nin geliştirdiği atakta topla buluşan Soner Dikmen'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
33. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Farouk Miya'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Angelo xx, Toure xx, Johansson xx, Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx, Sio xxx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, Stancu xxx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Floyd Ayite, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş
Teknik Sorumlu: Mert Nobre
Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Guilherme Sitya xx, Marin Anicic xx, Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Marko Jectovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Farouk Miya xx, Levan Shengella xx, Sokol Cikalleshi xx
Yedekler: Mücahit Atalay, Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat, Adil Demirbağ, Deni Milosevic, Şener Kaya, Musa Çağıran, Thuram, Samuel Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA
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