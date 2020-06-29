Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koita'nın yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Mame Thiam'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi kale önünde kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Sio xx, Candeias xx, Ayite xx, Stancu x

Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Berat, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Quaresma xx, Thiam xxx, Hajradinovic xx, Koita xxx

Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Ndongala, Anıl Koç, Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Koita (dk. 17) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Fernandes (Kasımpaşa) - ANKARA

Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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