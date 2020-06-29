Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada sol taraftan Yusuf'un içeri çevirdiği topa Koita'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt kornere çeldi.


70. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Thiam'ın sert şutun kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


71. dakikada Pavelka'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten oyun alanına döndü.


73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ayite'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.


90+3. dakikada Haddadi'nin sol taraftan ortasında ceza yayı önünde Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic'in düzeltip doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90+4. dakikada Tarkan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndongala'nın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx (İlker dk. 87 ?), Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Baiano xx (Rahmetullah Berişbek dk. 70 x), Sessegnon xx (Berat dk. 60 x), Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 70 x), Candeias xx (Yasin dk. 60 x), Ayite xx, Stancu xx


Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Seuntjens


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Quaresma xx (Yusuf dk. 60 x), Thiam xxx (Ndongala dk. 75 xxx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Tarkan dk. 83 xx)


Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Anıl Koç, Gohou


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Koita (dk. 17), Ndongala (dk. 90+ 4) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Fernandes (Kasımpaşa) Yasin, Flavio (Gençlerbirliği) - ANKARA

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 18:49 Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 05:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]