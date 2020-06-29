Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği , sahasında karşılaştığı Kasımpaşa 'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

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