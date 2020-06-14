Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği , sahasında Konyaspor 'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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