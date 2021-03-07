Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında M. Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahadan verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Türüç'ün vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.
68. dakikada Ayite'nin ortasında Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.
73. dakikada Candeias'ın pasında Lima'nın vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'dan oyun alanına geri döndü.
90. dakikada ceza sahası dışından Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Nordfeldt'ten seken topu Ba filelerle buluşturdu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Özgür Yankaya x, Volkan Ahmet Narinç x, Samet Çavuş x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Polomat xx, Angelo xx, Johansson xx, Motta xx, Candeias xx, Furman xx (Mugni dk. 84 ?), Soner Dikmen xx (Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Sefa Yılmaz xx (Arda Kızıldağ dk. 84 ?), Murat Yıldırım xx (Ayite dk. 67 x), Lima x
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Ömer Ali Şahiner xx (Rafael dk. 46 x), Epureanu xx, Ponck xx, Giuliano xx (Ndayishimye dk. 84 ?), Aleksic xx (Edin Visca dk. 71 x), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Mehmet Topal xx (Tolga Ciğerci dk. 84 ?), Crivelli xx (Ba dk. 59 xx)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Fehmi Mert Günok, Ravil Tagir, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ba (dk. 90) (M. Başakşehir)
Kırmızı Kart: Polomat (dk. 89) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Aleksic, Hasan Ali Kaldırım (M.Başakşehir)
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - M. Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor