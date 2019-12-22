Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırlıyor. İlk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.


24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1


33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.


43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çavuş xx


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Yasin Pehlivan xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Seuntjens xx, Sefa Yılmaz xx, Stancu xx.


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Floyd Ayite, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Teixeira xx, Aaron Apindangoye xx, Caner x, Uğur Çiftçi xx, Ziya Erdal xx, Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Mustapha Yatabare xx, Arouna Kone xx


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Paul Papp, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Volkan Eğri


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)


Gol: Arouna Kone (dk. 24) (Sivasspor) - ANKARA

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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