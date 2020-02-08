Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

0 beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

0 beraberlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


7. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Trabzonspor'da Guilherme'nin ortasına Campi vurdu. Gençlerbirliği savunma oyuncularının markajında kalan Campi etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


11. dakikada sol kanattan kullanılan Gençlerbirliği serbest vuruşunda Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessegnon etkili bir vuruş yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, topu güçlükle bloke etti ve kornere çeldi.


17. dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias sağ kanattan etkili bir çalımla ceza sahasına girdi. Kaleye teğet açtığı ortada Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıran Candeias'ın ortasına hiçbir takımı arkadaşı dokunamadı.


24. dakikada Trabzonspor atağını kesen Sefa Yılmaz, sağ kanattan hareketlenen Candeias'ın önüne etkili bir ara pası verdi. Candeias'ın açtığı ortada müsait bir pozisyonda topla buluşan Nadir, boş kaleye topu kalenin üstünden dışarı vurdu.


Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, İlker Takpak xx


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Toure xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Baiano xx, Yasin Pehlivan xxx, Candeias xxx, Sefa Yılmaz xxx, Sessegnon xxx, Nadir Çiftçi x


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Berat, Sio, van Beijnen, Rahmetullah, Mars, Diallo, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Preira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa x, Guiherme xx, Ndiaye xx, Nwakaeme xx, Sorloth xxx


Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sturridge, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor) - ANKARA

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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