Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

38 dakika önce

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.

15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.

23. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.

52. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

53. dakikada Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

77. dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.

82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Özgür Ertem x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx (Erdem Özgenç dk. 90 ?), Toure xx, Flavio xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Ayberk Özdemir xx (Rahmetullah Berişbek dk. 90 ?), Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Baiano xx, Seuntjens xx (İlker Karakaş dk. 78 x), Sio xxx

Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Van Beijnen, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altınparmak, Sadio Diallo, Ömer Alper Tatlısu

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudryashov xx, N'dinga x (Sinan Gümüş dk. 46 x), Podolski xxx (Ufuk Akyol dk. 90 ?), Hakan Özmert xx, Fredy xx, Amilton xx (Blanco dk. 76 x), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Mukairu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Sio (dk. 53) (Gençlerbirliği), Podolski (dk. 82) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Mats Seuntjens, Torure, Sessegnon (Gençlerbirliği), Chico (Antalyaspor)

(İHA)

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Podolski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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