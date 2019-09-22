Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

56 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias'ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu'nun şutu kaleci Jose Marafona'dan döndü.


32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.


44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


45. dakikada topun başına geçen Stancu meşin yuvarlağı kaleci Jose Marafona'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-0


Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İlker Takpak xx


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Ahmet Oğuz xx, da Silva Ramos xx, Zargo Toure xx, Pierre Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Abdoulaye Diallo xx, Daniel Candeias xx, Stephane Sessegnon xx, Bogdan Stancu xxx, Giovanni Sio xx


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Erdem Özgenç


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Roy Caulker xx, Nsakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Manolis Siopis, Campos xx, Junior Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Tayfur Bingöl, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kart: Candeias (Gençlerbirliği)


Gol: Bogdan Stancu (dk. 45 Pen.) (Gençlerbirliği) - ANKARA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:35:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]