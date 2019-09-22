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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Daniel Candeias'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.


62. dakikada Nsakala'nın ortasında Papiss Cisse'nin kafa vuruşunda top auta gitti.


66. dakikada Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1


84. dakikada cezasahasında topla buluşan Papiss Cisse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.


Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İlker Takpak xx


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Ahmet Oğuz xx (Mats Seuntjens dk. 88 ?), da Silva Ramos xx, Zargo Toure xx, Pierre Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Abdoulaye Diallo xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 61 xx), Daniel Candeias xx, Stephane Sessegnon xx, Bogdan Stancu xxx (Floyd Ayite dk. 61 xx), Giovanni Sio xx


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Roy Caulker xx, Nsakala xx, Ceyhun Gülselam xxx, Manolis Siopis, Campos xx (Yacine Bammou dk. 53 xx), Junior Fernandes xx (Tayfur Bingöl dk. 86 ?), Anastasios Bakasetas xx (Musa Çağıran dk. 77 x), Papiss Cisse xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Bogdan Stancu (dk. 45 pen.) (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam (dk. 66) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Candeias, Pierre Polomat, Fabricio Baiano (Gençlerbirliği), Djalma Campos, Welinton, Anastasios Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor) - ANKARA

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
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