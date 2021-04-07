Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar;

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında ceza sahası içerisinde çıkan karambolde Omolo'nun vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

86. dakikada Ayite'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topla buluşan Mugni'nin vuruşu üstten auta gitti.

90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'nun indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan da Costa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa x, İsmail Şencan x, Mehmet Salih Mazlum x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş x (Angelo dk. 20 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Motta xx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx (Polomat dk. 80 ?), Murat Yıldırım xx (Mugni dk. 67 x), Sefa Yılmaz xx (Ayite dk. 67 x), Lima xxx (Stancu dk. 80 x)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Sio, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

BB Erzurumspor: Szumski xx, Mehmet Murat Uçar xx, Manuel da Costa xxx, Hasan Hatipoğlu xx, Schwechlen xx, Omolo xx (Obertan dk. 83 ?), Boumal xx, Cenk Ahmet Alkılıç xxx (Darri dk. 90 ?), Chahechouhe x, Emrah Başsan xx (Oltan Karakullukçu dk. 78 x), El Kabir x (Gomes dk. 78 x)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra Çağıran, Bergdich, Gökhan Kardeş, Osman Çelik

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Lima (dk. 29) (Gençlerbirliği), Manuel da Costa (dk. 90+3) (B.B. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Johansson, Motta (Gençlerbirliği), Bergdich, Oltan Karakullukçu, Mehmet Murat Uçar (BB Erzurumspor) - ANKARA