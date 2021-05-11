Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takım Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı orta sahadan ceza sahası önüne kadar taşıyıp Ideye'ye ara pas çıkardı. Bu pozisyonda altı pasta topla buluşan Ideye, kalecinin solundan sakin bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

27. dakikada Rahmetullah Berişbek ile paslaşarak ceza sahasında önünü boşaltan Johansson'un şutunu, kaleci Arda Özçimen yatarak kontrol etti.

31. dakikada Halil Akbunar'ın kaleye paralel açtığı havadan ortada topun düştüğü yerde bulunan Yalçın Kayan, bekletmeden şut çekerek kaleci Nordfeldt'i mağlup etti. 0-2

38. dakikada Rahmetullah Berişbek, ceza sahasının sağından altı pasa kat edip kale önündeki takım arkadaşı de Lima'ya pas çıkardı. Bu oyuncu, önü boş olmasına rağmen çerçeveyi tutturamayarak net gol pozisyonunu kaçırdı.

44. dakikada Furman kullandığı köşe vuruşunda karambolde hava topuna yükselen de Oliveira skor farkını bire indiren golü kaydetti. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Metehan Mert xx, de Oliveira xx, Polomat xx, Mendoza xx, Furman xx, Ayite xx, Rahmetullah Berişbek xx, İlker Karakaş xx, de Lima xx,

Yedekler: Übeyd Karaman, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Stancu, Sefa Yılmaz, Toure, Seyit Ali Kahya, Sami Gökhan Altıparmak, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Göztepe: Arda Özçimen xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Kubilay Sönmez xx, Burekovic xx, Esiti xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Beykan Şimşek xx, Ideye xxx

Yedekler: Bartu Dinç, İrfan Can Eğribayat, Ndiaye, Jahovic, Yılmaz Basravi, Erkam Kömür, Murat Altay, Nwobodo, Murat Paluli, Efe Binici

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ideye (dk. 12), Yalçın Kayan (dk. 31) (Göztepe), de Oliveira (dk. 44) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Furman, Mendoza (Gençlerbirliği)

(Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal/ İHA)