Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.
35. dakikada Bernard Mensah'ın kullandığı kornerde Abdennour'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx,
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Erdem Özgenç xx Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx, Nadir Çiftçi xx, Berat Özdemir xx, Stephane Sessegnon xx, Giovanni Sio xxx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ, Fabricio Baiano
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xx, Brice Dja Djedje xx, Pedro Henrique xx, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx Emmanuel Adebayor xx
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulain, Nurettin Korkmaz, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu,, Emre Demir
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Giovanni Sio (dk. 14) (Gençlerbirliği) - ANKARA