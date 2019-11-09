Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan , Emirhan Civelek, Mert Kula , Benoit Poulain, Nurettin Korkmaz , Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu,, Emre Demir

17. dakikada Erdem Özgenç 'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.

14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği , sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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