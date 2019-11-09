Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Giovanni Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a çarpan top ağlara gitti. 1-0


17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu kornere çeldi.


35. dakikada Bernard Mensah'ın kullandığı kornerde Abdennour'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan xx, Candaş Elbil xx, Mehmet Salih Mazlum xx,


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Erdem Özgenç xx Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx, Nadir Çiftçi xx, Berat Özdemir xx, Stephane Sessegnon xx, Giovanni Sio xxx, Bogdan Stancu xx


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seunstjens, Arda Kızıldağ, Fabricio Baiano


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kayserispor: Silviu Lung xx, Miguel Lopes xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xx, Brice Dja Djedje xx, Pedro Henrique xx, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx Emmanuel Adebayor xx


Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Emirhan Civelek, Mert Kula, Benoit Poulain, Nurettin Korkmaz, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu,, Emre Demir


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Giovanni Sio (dk. 14) (Gençlerbirliği) - ANKARA

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:46:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]