Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, evinde Ç. Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Dokovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kale direğinin yanından auta gitti.
63. dakikada Stancu'nun pasında topla buluşan Sio'nun vuruşu Moroziuk'a çarparak filelerle buluştu. 2-0
74. dakikada Moroziuk'un kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
86. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşunda top dışarı çıktı.
89. dakikada Moroziuk'un vuruşunda top kaleci Übeyd Adıyaman'dan geri döndü. Dönen topu tamamlayan Donsah'ın vuruşu auta gitti.
90+1. dakikada Candeias'ın yerden ortasında arka direkte topla buluşan Lima'nın sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Johansson xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Mustafa Akbaş dk. 89 ?), Angelo xx, Metehan Mert xx, Motta xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Lima xx, Sio xxx (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 70 x), Stancu xxx (Polomat dk. 84 ?)
Yedekler: Yasin Davus, Rahmetullah Berişbek, Mugni, Murat Yıldırım, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Ç. Rizespor: Tarık Çetin xx, Moroziuk xx, Emir Dilaver xx, Talbi xx, Melnjak xx, Dokovic xx, Sabo xx (Soderlund dk. 85 ?), Michalak xx (İsmail Köybaşı dk. 85 ?), Fernando xx (Samudio dk. 66 xx), Yasin Pehlivan xx (Donsah dk. 78 x), Remy xx (Skoda dk. 66 x)
Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Alberk Koç, Mithat Pala, Tunay Torun
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Johansson (dk. 45+1), Sio (dk. 63) (Gençlerbirliği), Samudio (dk. 74) (Ç.Rizespor)
Sarı kart: Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği) - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Ç. Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor