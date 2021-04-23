Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Ç. Rizespor: 1 (Maç sonucu)

86. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima 'nın vuruşunda top dışarı çıktı.

58. dakikada Dokovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kale direğinin yanından auta gitti.

Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği , evinde Ç. Rizespor 'u 2-1 mağlup etti.

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi