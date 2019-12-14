Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Göztepe: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Castro'nun ortasında Jerome'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.


24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.


30. dakikada Gençlerbirliği'nde kazanılan köşe vuruşunu Seuntjens kullandı. Arka direkte topla buluşan Stancu kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0


34. dakikada Göztepe'de kazanılan köşe vuruşunu Serdar Gürler kullandı. Topa iyi yükselen Wallace Reis kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1


36. dakikada Seuntjens kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta topu filelerle buluştu. 2-1


Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x


Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xx, Fabricio xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Sio xx, Seuntjens xx, Stancu xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Polomat, Nadir Çiftçi, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Flavio, Sadio Diallo


Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Wallace Reis xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges, Castro xx, Halil Akbunar xx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx


Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli, Deniz Kaddah, Eren Derdiyok, Sanneh, Jose Costa


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Stancu (dk. 30), Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği), Wallace Reis (dk. 34) (Göztepe) - ANKARA

Gençlerbirliği, Serdar Gürler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:51 Kaynak: İHA
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