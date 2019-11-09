Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan , Emirhan Civelek, Mert Kula , Benoit Poulai, Ben Rienstra

81. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Sio'nun indirdiği topu altıpasta alan Stancu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

71. dakikada Kayserispor futbolcusu Nurettin Korkmaz 'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topta buluşan Emre Demir şık bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada Erdem Özgenç 'in bekletmeden ceza sahasına yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Stancu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği , sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor 'u 2-1 mağlup etti.

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Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu