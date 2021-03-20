Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1 - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1

20.03.2021 15:26
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1, System.String[]

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekip Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hajradinovic rakip kalenin önündeki takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'a pas çıkardı. Bu oyuncu kısa mesafeden plase vuruş yaptı ancak file bekçisinin müdahalesinin ardından top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

60. dakikada orta sahada topu taşıyan Ayite takım arkadaşı Candeias'a pas çıkardı. Bu oyuncu sağ kanattan kale önüne bir orta göndermesinin ardından topla buluşan Sefa Yılmaz düzgün ve sert bir şutla topu ağları havalandırdı. 1-0

66. dakikada Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi'yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi. 1-1

77. dakikada Candeias sol kanattaki takım arkadaşı Halil İbrahim Pehlivan'ı gördü. Bu oyuncunun kale önüne çıkardığı pasta topa bekletmeden topuğuyla şık bir vuruş yapan Sefa Yılmaz şık bir gol kaydetti. 2-1

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahaleyi maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

84. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hajradinovic, kaleci Nordfeldt'in tuttuğu köşeyi hedefledi. Seken topa tekrar vuruş yapan Hajradinovic, meşin yuvarlağı üst direğe çarptırarak auta gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Diego dk. 41 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım x(Sefa Yılmaz dk. 46 xxx), Candeias xxx(Polomat dk. 90+2 ?), Ayite xx(Mugni dk. 75 x), Cordovil x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Tosic xx, Haddadi xxx, Drinkwater xx( Doğucan Haspolat dk. 63 x), Aytaç Kara xx, Hajradinovic x, Koomson xxx(Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xxx(Anıl Koç dk. 86 ?), Thelin x(Koita dk. 71 x)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 60, 77) (Gençlerbirliği), Yusuf Erdoğan (dk. 60) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Ayite, Soner Dikmen, Diego (Gençlerbirliği), Hadergjonaj (Kasımpaşa)

-İHA-

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu İndirimli ürün almak için koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ali Sunal'dan yüreklere su serpen haber geldi         
16:07
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi         
15:37
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu Rize attı, GS TV spikeri kendinden geçti! Gole verdiği reaksiyon sosyal medyada olay oldu         
15:00
Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı Göreve geldiğinde dolar rekor seviyedeydi! Kuru aşağı çekmek Naci Ağbal'ı kurtaramadı         
14:41
Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak Alman devinden İstanbul'a çıkarma! Derbide gözler iki ismin üzerinde olacak         
14:10
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti         
11:51
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 16:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Kasımpaşa: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei