Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa kayarak vuran Sio'nun vuruşu ağlara gitti. 1-0
62. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in pasında Jevtovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
70. dakikada Bajic'in pasında ceza sahası içinde Shengelia'nın şutunda top auta gitti.
83. dakikada Sefa Yılmaz'ın ortasında Berat Ayberk Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Deniz Caner Özaral xx
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil İbrahim xx, Toure xx, Yasin xx (Soner Dikmen dk. 82 ?), Erdem xx, Mats xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 46 xxx), Flavio xx, Candeias xx (İlker Karakaş dk. 90+2 ?), Sessegnon xx (Sefa Yılmaz dk. 65 xx), Sio xx (Floyd Ayite dk. 66 xx), Stancu xx
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Serkan Kırıntılı x, Ali Turan xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Guilherme Sitya xx, Amir Hadziahmetovic xx, Jens Jonsson xx (Rogerio Thuram dk. 86 ?), Pablo Hurtado x (Marko Jevtovic dk. 39 xx), Levan Shegelia xx (Erdon Daci dk. 86 ?), Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx (Faruku Miya dk. 66 xx)
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sio (dk. 59), Berat Ayberk Özdemir (dk. 83) (Geçlerbirliği), Jevtovic (dk. 6) (Holding Konyaspor)
Sarı Kartlar: Marin Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Flavio Ramos, Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)
(İHA)